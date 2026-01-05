Yıldırım Demirören’in oğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören hakkında iflas kararı verildi.

Karar doğrultusunda tasfiye süreci İstanbul 3’üncü İflas Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlandı.

Resmî ilan platformu ilan.gov.tr’de yer alan bilgilere göre, İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Fikret Tayfun Demirören hakkında iflasın açılmasına hükmetti. Aynı karar kapsamında, Demirören’e ait Mikare Gayrimenkul Ticari ve Sınai Yatırımlar AŞ için de iflas kararı verildi.

43 MİLYON 700 BİN LİRALIK KARŞILIKSIZ ÇEK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Demirören, daha önce karşılıksız çek iddialarıyla gündeme gelmişti. Mahkeme kayıtlarına göre Demirören’in, 10 Ocak 2024’te 43 milyon 700 bin lira, 5 Şubat 2024’te ise 22 milyon 770 bin lira tutarında iki ayrı karşılıksız çek kullandığı tespit edildi. Çeklerin karşılıksız çıkması üzerine alacaklı tarafın yargı yoluna başvurduğu öğrenildi.

Söz konusu dosyalar kapsamında verilen kararlar 22 Kasım 2024’te kesinleşirken, Fikret Tayfun Demirören hakkında toplam 66 milyon 770 bin lira adli para cezası bulunduğu kayıtlara geçti. Demirören, 15 Şubat 2025’te tutuklanmış, 16 Şubat’ta ise tahliye edilmişti.

Son iflas kararıyla birlikte, Demirören’in hem şahsi mali durumu hem de şirketine ilişkin tasfiye süreci resmen başlamış oldu.