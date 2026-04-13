Kaza Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi.
Demirler ok gibi saplandı: Azrail teğet geçti: Ani fren sonuç bu
Antalya’da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. İnşaata demir taşıyan bir kamyon önüne çıkan araca çarpmamak için ani fren yapınca, taşıdığı demirler yerinde çıkarak otomobile ok gibi saplandı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
1 12
Erkan Yılmaz, kavşakta dönüş yapmak isteyen Kader Süzer Duran'ın kullandığı 34 GMU 039 plakalı otomobile çarpmamak için kullandığı 07 GP 740 plakalı kamyonla ani fren yaptı.
2 12
3 12
Kilolarca ağırlıktaki demir çubuklar, otomobilin tavanı ve camının birleştiği noktayı delerek içeri girdi.
4 12
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Buse Akın ayağına demir düşmesi sonucu hafif yaralanırken, sürücü Kader Süzer Duran tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
5 12
Diğer yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
6 12
7 12
8 12
9 12
10 12
11 12
12 12
Kaynak: DHA