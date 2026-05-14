Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek proje, Demirci’deki Eğitim Fakültesi yerleşkesi içerisinde yükselecek. Modern mimariyle tasarlanan yatırımın detayları şu şekilde açıklandı:

Yüksek Kapasite: Toplam 750 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Karma Yurt Modeli: Tesis bünyesinde hem kız hem de erkek öğrenciler için ayrı bloklar yer alacak.

Sosyal Donatılar: Sadece barınma değil, öğrencilerin vakit geçirebileceği modern sosyal alanlar inşa edilecek.



Projenin ilçenin "eğitim şehri" vizyonuna büyük katkı sunacağını belirten Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yatırımın hayati önem taşıdığını vurguladı. Ankara’daki girişimlerin meyvesini verdiğini ifade eden Kara, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Eğitim kenti Demirci’mizi büyütmeye, öğrenci kardeşlerimizin konforunu en üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz. 16 Haziran’da ihalesi yapılacak olan bu dev yatırım, ilçemizdeki barınma kapasitesini ciddi oranda artıracaktır."

Demirci'nin geleceğine değer katması beklenen yurt projesinin, ihale sürecinin ardından hızla inşaat aşamasına geçmesi hedefleniyor.