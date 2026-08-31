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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa / Mustafa Temiz / Yeniçağ



Manisa’nın Demirci ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Demirci Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki örgü kursuna katılan kadın kursiyerler, el emeğiyle dev bir Türk bayrağı örerek bayram coşkusuna ortak oldu.

15 KADIN, 1813 MOTİFİ İLMEK İLMEK ÖRDÜ

Örgü kursuna katılan 15 kadın kursiyer, usta öğretici Emine Gülsen'in koordinasyonunda yaklaşık 10 gün boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. Kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanan dev Türk bayrağı, 1,5 metreye 2,25 metre ölçülerinde ve toplam 3 kilogram ip kullanılarak oluşturuldu.

Tamamı el emeğiyle hazırlanan bayrakta 1813 ayrı motif yer alıyor. Günler süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan eser, hem kursiyerlerde hem de ilçede büyük gurur ve heyecan oluşturdu.

FENER ALAYINDA GURURLA TAŞINACAK

Kadınların büyük emek vererek hazırladığı dev örgü Türk bayrağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demirci'nin kurtuluş günü kapsamında düzenlenecek geleneksel Fener Alayı'nda vatandaşlarla buluşacak.

Kursiyer kadınlar, yürüyüş sırasında kırmızı-beyaz kıyafetleriyle yer alırken, hazırladıkları dev bayrağı da gururla taşıyacak.

“KALICI VE ANLAMLI BİR ESER BIRAKMAK İSTEDİK”

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Zeynep Önen, çalışmanın hem Zafer Bayramı'nın hem de Demirci'nin kurtuluşunun anlamını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Örgü kursu usta öğreticisi Emine Gülsen de hazırladıkları bayrağın ilçeye kalıcı bir hatıra bırakmasını amaçladıklarını ifade ederek, Demircili kadınlar olarak kurtuluş gününü ölümsüzleştirmek istediklerini söyledi.

“VATAN VE MİLLET SEVGİSİYLE ŞİŞLERİMİZİ ELİMİZE ALDIK”

Projeye katılan emekli öğretmen İlkay Akpınar, çalışmaya vatan ve millet sevgisiyle katkı sunduklarını belirtirken, kursiyer Hayriye Esen ise Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde Demircili kadınlar olarak farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

15 kadının omuz omuza vererek tamamladığı dev örgü Türk bayrağı, 30 Ağustos akşamı düzenlenecek Fener Alayı'nda Demirci sokaklarında taşınarak zafer coşkusunun simgelerinden biri olacak.