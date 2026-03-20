Demirci Belediyesi hizmet binasında düzenlenen tören, ilçenin mülki ve idari erkanını vatandaşlarla bir araya getirdi. Belediye Başkanı Erkan Kara’nın ev sahipliği yaptığı programa; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye binasındaki törende vatandaşlarla tek tek selamlaşan ve bayram sevincine ortak olan Başkan Erkan Kara, çocukları da unutmayarak onlara çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı hediye etti.

Bayram geleneğinin yaşatılmasının önemine değinen Kara, tüm ilçe halkının huzur içinde bir bayram geçirmesini diledi.

Belediyedeki resmi törenin ardından Başkan Erkan Kara ve beraberindeki protokol heyeti İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret ederek, bayram mesaisindeki personelin bayramı kutlandı.



Demirci Devlet Hastanesini de ziyaret eden Belediye Başkanı Erkan Kara sağlık personelinin ve tedavi gören vatandaşlara moral ziyareti yaparak bayramlarını tebrik etti. Kara, "Ramazan bayramının birinci gününde yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Demirci, geleneklerine ve manevi değerlerine her zaman sahip çıkan, büyük bir aile olduğunu her fırsatta gösteren kadim bir ilçedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük gayemiz, bu birlik ve beraberlik ruhunu diri tutmaktır.

Belediye kapılarımız vatandaşımıza her zaman açık olduğu gibi gönül kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük bayram hediyesi oldu. Tüm İslam âleminin ve kıymetli hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.