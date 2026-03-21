Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir demirci dükkânında meydana gelen patlama, can kaybına yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki iş yerinde sobaya tiner dökülmesi sonucu aniden patlama yaşandı. Şiddetli patlama kısa sürede dükkânda büyük hasara neden olurken, çevrede panik oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada K.Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan E.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralı E.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik çalışmaların ardından netlik kazanacak.