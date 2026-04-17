UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli olurken geceye Real Betis-Braga mücadelesi damga vurdu.

Portekiz'de 1-1'lik beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşında Braga, Estadio de La Cartuja'da tarihi bir başarı hikayesi yazdı.

REAL BETIS İLK YARIM SAATTE İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

Braga forması giyen Demir Ege Tıknaz'ın ilk 11'de başladığı maçta Real Betis Antony (13') ve Abdessamad Ezzalzouli'nin (26') golleriyle yarım saat dolmadan iki farklı üstünlüğü yakaladı.

BRAGA PAU VICTOR İLE TURA TUTUNDU

Ev sahibi avantajını iyi değerlendirerek zorlu maçta bulduğu erken gollerle yarı finalin kapısını aralayan Real Betis'e karşı oyundan kopmayan Braga Pau Victor'un 38'inci dakikada attığı golle ilk yarıda tura tutundu.

İKİNCİ YARIDA RÜZGAR TERSTEN ESTİ

İkinci yarıda ise bu kez Braga hızlı başlayan taraf oldu ve Portekiz ekibi 49'da Vitor Carvalho Vieira'nın golüyle skoru eşitlemesinden yalnızca 4 dakika sonra penaltıdan Ricardo Horta ile öne geçti.

Nefes kesen mücadelede momentumu arkasına alan Braga'da Gorby Jean Baptiste 74'te ağları havalandırarak skoru 4-2'ye getirdi.

SON BÖLÜMDE YOĞUN BASKIYA RAĞMEN GOL SESİ ÇIKMADI

Evinde büyük bir bozguna uğrayan Real Betis kalan dakikalarda gol için baskı kursa da Braga savunmasını ve kaleci Hornicek'i geçemedi.

Böylelikle Braga 2-0'dan geri gelerek Real Betis'i deplasmanda 4-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

DEMİR EGE TIKNAZ VE SOFYAN AMRABAT KARŞILIKLI OYNADI

Maçta Demir Ege Tıknaz 62 dakika sahada kalırken sezon başında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat ise 90 dakika görev aldı.