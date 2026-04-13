Mutfakların şifa kaynağı olarak bilinen pekmez, yanlış eşleşmeler nedeniyle faydadan çok zarar verebilir.
Demir depolarını kurutan gizli tehlike: Pekmezi sakın bu şekilde yemeyin
Kan yapıcı etkisiyle bilinen pekmezin, yoğurtla karıştırıldığında tüm etkisini yitirdiğini biliyor muydunuz? Bağırsaklardaki "reseptör yarışı" nedeniyle demir emilimini sıfıra indiren bu alışkanlık, yorgunluk ve halsizliğin gizli sebebi olabilir.
Kan yapıcı özelliğiyle tanınan bu değerli besini, sofralarımızda çok sık yer alan o popüler ürünle birleştirmek, vücudun demir emilimini tamamen durduruyor. Sağlık deposu zannettiğiniz bu ikili, aslında bir beslenme hatası olabilir.
Vücudumuzdaki mineral emilimi süreci, oldukça titiz ilerleyen biyokimyasal bir denge üzerinden şekillenir. Bitkisel kökenli demir açısından zengin olan pekmez ile kalsiyum deposu olarak bilinen yoğurt, bu dengenin iki önemli aktörüdür.
Kalsiyum ve demir mineralleri, bağırsaklardan emilme aşamasında aynı biyokimyasal reseptör kanallarını kullanmak zorundadır. Bu durum, iki mineral arasında "ilk önce ben geçeceğim" şeklinde bir rekabete yol açar. Bu yarışta kalsiyum genellikle daha baskın gelerek yolu kapatır. Sonuç olarak, pekmez gibi gıdalardan almayı umduğunuz demir, kana karışma fırsatı bulamadan vücuttan dışarı atılır.
Posta'da yer alan habere göre, pekmez ve yoğurt ikilisini bir arada tüketmek, yalnızca demir mineralinin kaybına sebebiyet vermekle kalmaz; aynı zamanda sindirim mekanizmanızı da gereksiz yere zorlar.
Şifa niyetine tüketilen karışım, demir depolarını doldurmak yerine boş bırakarak halsizlik ve yorgunluk gibi semptomların devam etmesine sebep olur.
Demir emilimini artırmanın yolu, onu kalsiyumla değil C vitamini ile birleştirmekten geçer. Pekmezi yoğurt yerine birkaç damla limon sıkılmış suyla veya yanında taze sıkılmış portakal suyuyla tüketmek, demirin biyoyararlanımını artırır.
Vücut sağlığınızı optimize etmek adına, yoğurt tüketimi ile pekmez kullanımı arasına en az 2 saatlik bir mesafe koymanız en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Bu zaman dilimi, minerallerin birbirini engellemeden emilmesine olanak tanır.