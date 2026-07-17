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Kaynak: DHA

Muğla-Marmaris kara yolu Ataköy giriş mevkisinde meydana geldi. Marmaris yönüne giderken Oğuz Kileci’nin kontrolünü yitirdiği 35 HU 503 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Kileci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğuz Kileci’nin cansız bedeni, yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.