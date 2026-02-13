Samimi açıklamalarda bulunan Şener, anneliğin hayatındaki en önemli rol olduğunu vurguladı. “Anneliği annemden öğrendim. Çocuklarım dünyaya geldikten sonra hayatımı tamamen onlara göre şekillendirdim” diyen ünlü isim, annesinin fedakârlığının kendisine rehber olduğunu dile getirdi. “Annem tipik bir Türk annesidir; her zaman evlatlarını düşünür. Bugün burada olmamı ona borçluyum” sözleriyle duygusal anlar yaşadı.

"EVLİLİĞİMİN SONA ERMESİ HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Eski evliliğiyle ilgili sorulara da içtenlikle yanıt veren Şener, “Büyük bir hayal kırıklığım yok ama ilk evliliğimin sona ermesi benim için bir hayal kırıklığıydı. Çünkü aile kavramı benim için çok kıymetliydi. O hayalim gerçekleşmedi ama bunu güzel evlatlarımla telafi ettim” ifadelerini kullandı.

Türkiye güzellik yarışmalarından doğarak uzun yıllardır magazin dünyasında adından söz ettiren Şener, zarafeti ve fit görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özel hayatında ise iş insanı Tolga Arman ile yaşadığı ilişki sık sık gündeme geliyor.

“BİRBİRİMİZE ZARAR VERMEMEK İÇİN BİTİRDİK” AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Bir dönem ayrılık kararı alan çift, “Birbirimize zarar vermemek için bitirdik” açıklamasıyla şaşırtmıştı. Evlilik beklentilerinin konuşulduğu süreçte gelen bu karar, sevenlerini üzmüştü. Ancak ayrılığa uzun süre dayanamayarak yeniden bir araya geldiler. Şener, barışma sonrası yaptığı açıklamada “Vazgeçmedik. Ruh eşimi buldum. Birbirimize karşı çok saygılıyız” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

TAKINTISI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan ünlü model, katıldığı başka bir programda ilginç bir takıntısını da paylaştı. “Tuvalet kağıdının ucu mutlaka önde olmalı. Gittiğim yerlerde tersse çeviririm” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.