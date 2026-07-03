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Türk pop müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Demet Sağıroğlu, müzik kariyerinde iz bırakan eserlerinden "Aşk Perisi"ni yeni bir düzenlemeyle yeniden dinleyicilerin beğenisine sundu. Sanatçı, bu projede son dönemin yükselen isimlerinden Melis Fis ile stüdyoya girerek şarkıya yeni bir soluk kazandırdı.

Yıllar boyunca "Arnavut Kaldırımı", "Kınalı Bebek" ve "Şikâyetim Var" gibi birçok hit parçaya imza atan Sağıroğlu, bu çalışmayla hem eski dinleyicilerine nostalji yaşatmayı hem de genç kuşaklara ulaşmayı hedefliyor.

İLK DÜET MELİS FİS İLE GELDİ

Yeni versiyonda Demet Sağıroğlu'na eşlik eden Melis Fis, son yıllarda verdiği konserler ve dijital platformlardaki başarısıyla adından söz ettiren genç sanatçılar arasında yer alıyor.

"Aşk Perisi", Demet Sağıroğlu'nun kariyerinde önemli yer tutan şarkıları farklı sanatçılarla yeniden yorumlayacağı proje serisinin ilk teklisi olarak müzik dünyasındaki yerini aldı.

DÜZENLEME TARIK İSTER'DEN, KAPAK TASARIMI MELİS FİS'TEN

Şarkının sözleri Leyla Tuna ile Demet Sağıroğlu'nun ortak imzasını taşırken, bestesi Takis Bougas'a ait. Eserin yeni düzenlemesi Tarık İster tarafından hazırlanırken, single'ın kapak tasarımını ise Melis Fis üstlendi.

RENKLİ KLİP DİKKAT ÇEKİYOR

Şarkıyla birlikte yayınlanan klibin yönetmen koltuğunda Gökhan Özdemir oturdu. Eğlenceli atmosferiyle öne çıkan klipte Demet Sağıroğlu ile Melis Fis'in sahne uyumu dikkat çekerken, çalışmanın enerjik yapısı "Aşk Perisi"nin yıllardır sevilen ruhunu yeni bir bakış açısıyla izleyiciye taşıyor.

TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

Demet Sağıroğlu ile Melis Fis'in birlikte seslendirdiği "Aşk Perisi", Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerin erişimine açıldı. Şarkı, hem nostaljik pop müzik tutkunlarına hem de genç dinleyicilere hitap eden özel projeler arasında gösteriliyor.