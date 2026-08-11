Kaynak: Bülten

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Demet Sağıroğlu, kariyerine damga vuran hitlerinden biri olan “İhanet Ettin”i yeni bir yorumla dinleyicilerle buluşturuyor. “Arnavut Kaldırımı”, “Kınalı Bebek” ve “Şikâyetim Var” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla 90’lı yıllardan bu yana müzikseverlerin hayatında önemli bir yer edinen sanatçı, bu özel projede başarılı isimlerden Çağan Şengül ile bir araya geliyor.

İçten anlatımıyla dinleyiciyle güçlü bir bağ kuran Çağan Şengül, yayınladığı albümler ve “Çok Yazık”, “Yokmuş Sevenim Senden Önce”, “Yansın”, “Ben Sana Veda Edemem” ve “Acıyla Kucaklaştım” gibi hitleriyle dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak geniş kitlelerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Demet Sağıroğlu ve Çağan Şengül’ün birlikte seslendirdiği “İhanet Ettin”,Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.