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Kaynak: Bülten

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, 12-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek. Festival öncesinde merakla beklenen Onur Ödülleri’nin sahipleri de belli oldu.

DEMET AKBAĞ’A AZİZ NESİN EMEK ÖDÜLÜ

Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü, 40 yılı aşkın süredir tiyatro, televizyon ve sinemada birçok unutulmaz karaktere hayat veren Demet Akbağ’a sunulacak.

Kent Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi önemli topluluklarda sahne alan Akbağ; “Otogargara”, “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”, “Bana Bir Şeyhler Oluyor” ve “Aydınlıkevler” gibi tiyatro oyunlarının yanı sıra “Bir Demet Tiyatro” ile geniş kitlelere ulaştı.





Akbağ, sinemada ise “Vizontele”, “Neredesin Firuze”, “Organize İşler”, “Eyyvah Eyvah”, “Kurtuluş Son Durak”, “Hükümet Kadın” ve “Kış Uykusu” gibi çok sayıda yapımda rol aldı. Vakıf, ödül kararında sanatçının Türkiye'nin sinema ve tiyatro hayatına 40 yılı aşkın süredir sunduğu katkıya dikkat çekti.

BÜLENT ORTAÇGİL’E SANAT ÇINARI ÖDÜLÜ

Festivalin Sanat Çınarı Ödülü ise Türk müziğinin özgün isimlerinden Bülent Ortaçgil’e verilecek. 1974 yılında yayımladığı “Benimle Oynar Mısın?” albümüyle profesyonel müzik yolculuğuna başlayan Ortaçgil, yarım asrı aşan kariyeri nedeniyle ödüle değer görüldü.

ATİLLA DORSAY’A KİTLE İLETİŞİM ÖDÜLÜ

Sinema yazarı Atilla Dorsay da festivalin Kitle İletişim Ödülü’nün sahibi olacak. 1966’dan bu yana sinema yazarlığı yapan Dorsay’ın, sinema kültürünün geniş kitlelere ulaşmasına yaptığı katkının ödül kararında etkili olduğu belirtildi.

Festivalde Vakıf Özel Ödülleri ise oyuncular Bige Önal ile Boran Kuzum’a verilecek. Ödüller 12 Kasım akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.