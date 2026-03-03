Demet Akalın yaşadığı korkuyu anlattı: “Verilmiş sadakamız varmış”

ABD, İsrail ve İran arasında alevlenen gerilim, kısa sürede tüm bölgeyi etkisi altına aldı. İran’ın Körfez hattına yönelik saldırıları sonrası bölgede bulunan yabancılar ve Türk vatandaşları için endişe arttı. Geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte Dubai’de bulunan Demet Akalın, saldırı haberlerini aldıktan sonra yaşadığı duyguları “Verilmiş sadakamız varmış” sözleriyle ifade etti.
Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken, tatil için Dubai'yi tercih eden bazı ünlü isimler yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tatilden kısa süre önce dönen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bölgede yaşanan patlamaların ardından büyük bir sarsıntı yaşadığını dile getirdi.
Tatilden dönüşünün hemen ardından çıkan çatışmaların kendisini derinden etkilediğini belirten Akalın, kızı Hira ile çekilmiş bir kareyi paylaşarak düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.
Tatil planını bir hafta ertelemiş olsaydı olayların ortasında kalabileceğini söyleyen şarkıcı, “Geçen hafta bugün Dubai’deydik. Verilmiş sadakamız varmış. Kalsaydım kafayı yerdim herhalde” ifadelerini kullandı.
Dubai’de yaşamını sürdüren oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar da gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Patlamaların evlerine yakın bir noktada meydana gelmediğini belirten Alkoçlar, sesleri duyduklarını ancak doğrudan bir tehlike yaşamadıklarını söyledi. Ailece iyi olduklarını ifade eden Alkoçlar, kardeşi Aslışah ve ailesinin de güvende olduğunu dile getirdi.
Daha önce Dubai’ye taşınma kararlarını anlatan Düzyatan, çocuklarının daha güçlü bir dil eğitimi alması ve uluslararası bir çevrede büyümesi için bu adımı attıklarını söylemişti.
Oyuncu, kendisinin Türkiye ile Dubai arasında gidip geldiğini, çocuklarının eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönerek katkı sağlamalarını arzuladıklarını belirtmişti.