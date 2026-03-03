Demet Akalın yaşadığı korkuyu anlattı: “Verilmiş sadakamız varmış”

Dubai’de yaşamını sürdüren oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar da gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Patlamaların evlerine yakın bir noktada meydana gelmediğini belirten Alkoçlar, sesleri duyduklarını ancak doğrudan bir tehlike yaşamadıklarını söyledi. Ailece iyi olduklarını ifade eden Alkoçlar, kardeşi Aslışah ve ailesinin de güvende olduğunu dile getirdi.