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Yoğun konser temposu nedeniyle sağlığı bozulan ve yeni teklifleri geri çeviren Demet Akalın, yılın yorgunluğunu eşi Okan Kurt ve kızıyla çıktığı tatilde atıyor. Ünlü çiftin sosyal medyada paylaştığı romantik pozlar magazin gündemine damga vurdu.

"İNSANÜSTÜ BİR TEMPONUN İÇİNDEYDİM"

Daha önce Kıbrıs konseri öncesinde yaptığı sağlık açıklamalarıyla sevenlerini endişelendiren Akalın, yakalandığı rahatsızlığı içtenlikle paylaşmış ve radikal bir karar aldığını duyurmuştu. Yaşadığı tükenmişliği ve aldığı kararı şu sözlerle ifade etmişti:

"Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir yeni teklifi kabul etmiyorum. Yorgunluğun gerçekten başka bir seviyesindeyim; bu bir şımarıklık değil. İnsanüstü sayıda konser verdim ve bu tempo beni tüketti."

TATİLDE AŞK RÜZGARLARI

Aşırı yoğunluk nedeniyle yeni konser tekliflerini geri çevirerek dinlenme kararı alan Akalın, şimdilerde ailesiyle birlikte yılın stresini atıyor. Tatil beldesinden eşi Okan Kurt ile birlikte verdikleri romantik pozlar ve samimi anlar, sosyal medyada takipçilerinden büyük ilgi ve beğeni topladı.