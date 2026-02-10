Geçtiğimiz aylarda Berkay ile barışan Demet Akalın dostluklarını merhaba seviyesinde bırakmayarak "ev seviyesine" taşıdı. Akalın sosyal medya hesabından Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftiyle çekindikleri samimi fotoğrafı özlem giderdik notuyla paylaştı.

2018 yılından bu yana süren küslük, bu kareyle birlikte tarihin tozlu raflarına tamamen kalkmış oldu.

NE OLMUŞTU?

İkilinin yıllar sonra tekrar bir araya gelmesinde Alişan, Okan Kurt ve Özgür Aras'ın önemli rol oynadığı öğrenilmişti. Görüşme sırasında duygusal anlar yaşanırken, Akalın ve Berkay'ın sarılarak barıştıklarını göstermesi dikkat çekmişti.

Bu buluşma, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada çok konuşulmuştu.