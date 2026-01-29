Blok3'ün Kusura Bakma adlı şarkısı 'Spotify'dan kaldırılması olay olmuştu. Şarkısının kaldırılmasının ardından ünlü rapçi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 'Benimle uğraşacaksınız ha? Obsesif albümü tamamen kaldırılmış. Onun harici 5 tane daha şarkım kaldırılmış. Benim mail'imi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum araştırdığım kadarıyla. Bu işin arkasında kim var kim yok çıkacak!' diyerek tepki göstermişti. Bir süre sonra ise Blok3, kaldırılan şarkıların yeniden sisteme yüklendiğini duyurmuştu.

MURAT BOZ'DAN BLOK3'E DESTEK

Murat Boz, Blok3'e destek vererek, 'Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü popçunun geniş yankı bulan sözlerinin ardından, Blok3'le bot basma ve manipülasyon nedeniyle sözlü tartışmaya girdiği Demet Akalın Murat Boz'u takipten çıkmıştı.

MANİDAR PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Ayrıca ünlü şarkıcının "Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar" sözlerinin yazılı olduğu bir hikaye paylaşması, 'Murat Boz'a gönderme olarak anlaşılmıştı.

20 ÜNLÜ İSİMİ BİR GECEDE ÇIKARDI

Demet Akalın son olarak, Instagram hesabından tam 20 ünlü ismi bir gecede çıkardı.

İŞTE DEMET AKALIN'IN ÇIKARDIĞI İSİMLER

Aralarında yıllardır tanıdığı isimlerin de bulunduğu o kara liste sosyal medyada gündem oldu.

İşte Demet Akalın'ın dostluk bağlarını kopardığı isimler:

Soner Sarıkabadayı

Rober Hatemo

Hande Sarıoğlu

Sakiler

Emre Demir

İlhan Şen

Tekir

Deha Bilimlier

Ahmet İrem Kanan

Şebnem Özinal

Alara Koçibey

Ege Konakoğlu

Demet Türkmen

Gökhan Fikret Ökten

Alper Atakan

Asil Gök

Furkan Dede

Kadir Kurt