Fransa Ligue 1'in 18. haftasında lider PSG Parc des Princes'te Lille'i 3-0 mağlup ederken karşılaşmada atılan ikinci gol futbol dünyasında gündem oldu.

Dembele'nin Berke Özer'e attığı harika gol gündem oldu

Zorlu mücadedelede hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydeden Ousmane Dembele'nin milli kaleci Berke Özer'e aşırtma vuruşla attığı gol, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşamanın 64'üncü dakikasında ceza sahasında Lille savunmasına zor anlar yaşatan Dembele önünde 3 oyuncu olmasına rağmen kaleci Berke Özer'in önde olduğunu görüp topun dibine girdi.

Ballon d'Or'dan sonra Puskas ödülüne göz kırptı

Kaleye doğru süzülen topa Berke Özer yetişmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu harika gol, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ballon d'Or sahibi Fransız yıldızın henüz 2026'nın başında yılın en güzel golünü attığına yönelik yapılan yorumlarda 'Şimdiden Puskas ödülünü Dembele'ye verin' ifadeleri kullanıldı.