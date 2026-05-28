Fransa 2. Lig ekiplerinden Dunkirk’te başkan yardımcısı olarak yöneticilik kariyerini sürdüren Beşiktaş’ın eski yıldızı Demba Ba’nın, Ligue 1 ekiplerinden Le Havre ile anıldığı iddia edildi.

L’Équipe’in haberine göre, Mathieu Bodmer’in yerine spor direktörü arayışında olan Le Havre’nin bir numaralı adayının Demba Ba olduğu belirtiliyor. Taraflar arasında görüşmelerin hız kazandığı ve kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE DAMGA VURDU

2014 yazında Chelsea’den 6 milyon euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olan Senegalli golcü, Siyah-Beyazlılar’ın unutulmaz forvetleri arasında yer almıştı. Türkiye’de ayrıca Başakşehir ve Göztepe formalarını da giyen Demba Ba, daha sonra Çin ekibi Shanghai Shenhua’ya transfer olarak Beşiktaş’a 13 milyon euro kazandırmıştı.

Kariyerinin son döneminde İsviçre ekibi Lugano’da forma giyen Demba Ba, 2021 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini noktalamıştı.