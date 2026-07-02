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Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, bu akşam KüçükÇiftlik Park’ta vereceği İstanbul konseri öncesinde İstiklal Caddesi’nden eğlenceli bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada büyük ilgi gören karede ünlü sanatçı, sokakta karşılaştığı beyaz bir kediyle poz verdi.

DeMarco’nun Instagram hikayesinde yer alan bu fotoğrafa Türk bayrağı emojisi eşlik ederken, arka planda ise Manifest’in Ajda Pekkan ile birlikte seslendirdiği “Hileli” şarkısı çaldı. İstanbul’un atmosferine hızlıca ayak uyduran müzisyenin bu detaylarla süslü paylaşımı hayranlarını gülümsetti.

Rahat ve samimi tavırlarıyla tanınan sanatçı, geçmişteki İstanbul ziyaretinde de üzerinde kendi isminin yazılı olduğu bir pideyle poz vermiş ve bu karesiyle de uzun süre konuşulmuştu.

BU AKŞAM SAHNE ALACAK

Kanadalı sanatçı, 2 Temmuz akşamı KüçükÇiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelecek. Türkiye'de de çok büyük bir hayran kitlesi bulunan müzisyen; "My Kind of Woman", "Chamber of Reflection" ve "For the First Time" gibi popüler hitlerini dinleyicileri için seslendirecek.