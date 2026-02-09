Tıp dünyası, uzun yıllardır tek bir kalıba sığdırılmaya çalışılan demans ve Alzheimer hastalıklarına bakış açısını temelden değiştirdi.

Yapılan son araştırmalar, nörodejeneratif hastalıkların her bireyde tıpkı bir parmak izi gibi benzersiz bir rota izlediğini ortaya koydu. Aynı evrede ve aynı tanıyla takip edilen iki hastanın, hastalığı deneyimleme biçimlerinin birbirine benzemediği bilimsel verilerle desteklendi.

BİLİŞSEL REZERV VE ÇEVRESEL ETKENLER FARKI BELİRLİYOR

Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir çalışmada, beyindeki protein birikimlerinin hızı ve etkilediği bölgelerin hastadan hastaya dramatik farklılıklar gösterdiği gözlemlendi.

Araştırma sonuçları, genetik mirasın yanı sıra eğitim düzeyi, sosyal yaşam ve beslenme alışkanlıklarının oluşturduğu "bilişsel rezervin" hastalığın yıkım hızını kişiye özel kıldığını gösterdi.

UZMANLAR NE DEDİ?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Profesörü Dr. Rudolph Tanzi, demansın standart bir protokol ile yönetilemeyeceğine dikkat çekti.

Tanzi, "Hücresel düzeyde inceleme yaptığımızda, amiloid plakların her beyinde farklı bir mimariyle yayıldığını gördük. Bu durum, bir hastada dil yetisini hızla köreltirken, diğerinde sadece mekânsal oryantasyonu bozabiliyor. Demans, her bireyde kendi hikayesini yazdı" ifadelerini kullandı.

Mayo Clinic Alzheimer Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Ronald Petersen ise klinik tablodaki bu benzersizliğin teşhis süreçlerini zorlaştırdığını belirtti.

Petersen, "İki hastanın da aynı genetik mutasyona sahip olması, aynı klinik sonucu doğurmadı. Beynin plastik yapısı ve geçmiş yaşantıların yarattığı ağlar, savunma mekanizmalarını kişiselleştirdi. Bu yüzden demans, tıbbi bir tanıdan ziyade bireysel bir yolculuk olarak tescillendi" değerlendirmesinde bulundu.

TEDAVİDE "KİŞİYE ÖZEL" DÖNEM BAŞLADI

Bilimsel bulgular, standart ilaç tedavilerinin neden bazı hastalarda yanıt verirken bazılarında etkisiz kaldığını da aydınlattı.

Uzmanlar, gelecekte demans yönetiminin standart protokollerden ziyade, hastanın geçmişi ve beyin haritasına göre kurgulanması gerektiğini vurguladı.