Türkiye siyaseti son günlerde anlam verilemez bir süreç yaşıyor. Ülkenin en milliyetçi partilerinden biri olan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan Meclis'te DEM Parti kürsüsünde konuşsun' sözleriyle başlayan süreç milletvekillerinin İmralı'da terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmesiyle bambaşka bir boyuta ulaştı.

Son olarak Meclis'te yer alan partiler süreç ile ilgili rapor yayınladı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'AKP, MHP ve DEM Parti bu süreçte ittifak ortağıdır' sözünü çatlatan bir gelişme yaşandı. Raporların hazırlanmasının ardından DEM Parti MHP'nin raporunu eksik buldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan raporu, "Bahçeli'nin o cesur çıkışları, değerlendirmeleri, o tarihi referansları, metinlerdeki entelektüel ve kapsayıcı sözcükler gitti; yerine 120 sayfalık bir rapor geldi. İlginç, bakın, 120 sayfanın 100 sayfasında Kürt meselesinin olmadığını bize anlatıyor" ifadeleriyle eleştirdi.

'İTİBAR GÖRMEZ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Yıldız yeni Anayasa tartışmalarına değinerek, "Anayasa'mızın ilk 4 maddesini, 42. ve 66. maddeyi tartışmaların dışında düşünüyoruz. Tartışmaya açarlarsa tarafımızdan nezaketen dinlenir ama itibar görmez çünkü burada yapılan şey Devlet'i yeniden yapılandırma değil terörün sonlandırılması için birlikte mesai harcamaktır" dedi.

'RAPOR DEVLETİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ AŞAMAZ'

Yıldız, "Hazırlamış olduğumuz rapor, Türk Devleti'nin kırmızı çizgilerinin, kuruluş felsefesinin dışında olması zaten düşünülemezdi. Anayasa'mızın ilk 4 maddesini, 42. ve 66. maddeyi tartışmaların dışında düşünüyoruz. Bunlar Devlet'in temel direkleridir. Bunlar tartışılmaz" ifadesini kullandı.

İşte Yıldız'ın işaret ettiği ilgili maddeler:

Madde 1 – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

Madde 4 – Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Madde 66 – Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.