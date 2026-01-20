DEM Parti Nusaybin sınırını birbirine kattı. Sınırda SDG'ye destek açıklaması yapan DEM'li Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarından sonra PKK sempatizanı ve DEM'li bir grubun eylemleri polis tarafından engellendi. Grup, Türk bayrağına saldırarak bayrağı indirdi.

"SDG BAL GİBİ KÜRTLERİ TEMSİL EDİYOR"

DEM Eşbaşkanı Tuncay Bakırhan, "Beyfendiler artık kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor" diyerek MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Kürt kardeşlerimiz başka, SDG/YPG başkadır. SDG Kürt kardeşlerimizi temsil edemez. SDG'nin temsil iddiası kuyruklu yaşan ve hayal mahsulüdür. MHP olarak yeni Suriye'de kapsayıcı, uzlaşmacı, tüm etnik ve dini unsurları Suriye vatandaşlığı altında birleştiren demokratik, istikrarlı temsil adaletine ve serbest seçimlere dayalı temel hak ve hürriyetlerin korunmasını esas alan bir anlayışla Anayasa yapılmasını önermiştik.

HAKAN FİDAN: 18 OCAK MUTABAKATINI DESTEKLİYORUZ

"Biz 10 Mart Mutabakatı'nı nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz. Esas itibarıyla bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Yani Suriye'deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra biz Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında onu bir kenara bırakıp oluşan ortak mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz. Onun için 18 Ocak'ta tarafların ulaşmış olduğu ve Ahmet Şara'nın da deklare ettiği bu mutabakatın ben kıymetli olduğunu düşünüyorum"