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Kaynak: ANKA

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret ettiğini duyurdu.

Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmede Ağrı’nın Diyadin ilçesinde fırında çalışırken öldürülen Orhan ve Muhammed’in dosyası başta olmak üzere uzun süredir sonuçlanmayı bekleyen faili meçhul dosyaların kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

BİRÇOK BAŞLIK MASAYA YATIRILDI

Sakık, görüşmede ayrıca barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldığını ifade etti.

DEM PARTİLİ VEKİL, PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

“Görüşmemizde, Ağrı Diyadin’de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed’in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık. Ayrıca barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar; AİHM kararları konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk.”