DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu.

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecindeki ilerleyişe yönelik konuşan Hatimoğulları şu sözleri söyledi:

TBMM'de bir komisyon kuruldu, önemli dinlemeler gerçekleştirdi. İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Devlet, iktidar 2025'te toplumsal beklentileri ne yazık ki henüz karşılayamadı. Bu yıl bizler biliyoruz ki bu anlamı ile hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 2026'da barış ve demokrasiyi hep birlikte büyütme sorumluluğu ile karşı karşıyayız.

Süreç belirsizliklerle yönetiliyor, bu barışı ilerletmiyor. Barış cesaret ve kararlı irade ister. Barış süreci belirsizliğe terk edilemez, zamana yayılamaz. Başka siyasal dosyaların gölgesine sıkıştırılamaz. Bu süreç TBMM'den geçirilecek Barış Paketi ile ilerleyebilir.

'MHP YÖNETİCİLERİNE DE SESLENİYORUM'

Hatimoğulları ayrıca MHP'li yöneticilere seslenerek, tehdit dilinin bölgeye barış getirmeyeceğini dile getirdi.

Hatimoğulları şu sözleri şöyledi:

Kürtler size ellerini uzatıyor. Farklıları yok sayan Şara rejimini Kürde karşı öne sürmekten vazgeçin. Biz bir kez daha diyoruz ki, 'Tehdit dilinden vazgeçin.' Suriye halklarının bize ihtiyacı var, tehditlere değil. MHP yöneticilerine de sesleniyorum, tehdit dili bölgeye barış getirmez.