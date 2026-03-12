Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Erbil’de tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle öldü.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bir süredir ağır hastalığı nedeniyle Erbil'de tedavi gören Salih Müslim’in yaşamını yitirmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Partiden paylaşılan mesaj şu şekilde:

"PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Salih Müslim'in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak. Oxir be Hevale Heja, biranina berxwedana te de her ü her reya me roni bike...."