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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM’de çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin araştırılması amacıyla kurulan komisyonun raporuna DEM Parti’den muhalefet şerhi geldi.

Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ve Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez imzasıyla hazırlanan şerhte, komisyonun çalışma yönteminin “katılımcı ve şeffaf” olmadığı belirtildi. DEM Parti, muhalefetin önerdiği uzman, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerinin büyük ölçüde dinlenmediğini savundu.

Şerhte, raporda çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere atıf yapılmasına rağmen, somut önerilerin bu ilkelerle çeliştiği ifade edildi. DEM Parti’ye göre rapor, çocukların suça sürüklenmesini yoksulluk, okuldan kopuş, ihmal, istismar, bağımlılık ve sosyal destek eksikliğiyle açıklarken; çözüm olarak ceza artırımı, infazın ağırlaştırılması ve kolluk yetkisinin genişletilmesini öne çıkarıyor.

DEM Parti, yaş küçüklüğü indiriminin bazı suçlarda hâkim takdirine bırakılması, 15-18 yaş grubunda tekerrür hükümlerinin uygulanması, çocuk hükümlülerin infazına kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması ve çocukların ifadelerinin kolluk birimlerince alınması gibi önerilere karşı çıktı.

Şerhte, bu düzenlemelerin çocukları yetişkin ceza adaletine yaklaştıracağı ve “çocukluk statüsünü” zayıflatacağı savunuldu. DEM Parti, çocuk adalet sisteminin cezalandırma değil koruma, önleme, onarma ve topluma kazandırma ilkeleri üzerine kurulması gerektiğini belirtti.