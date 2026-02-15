DEM Parti, İmralı Heyeti'nde yer alan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Özgür Faik Erol’un 16 Şubat Pazartesi günü terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gideceğini açıkladı.

Ziyaret kapsamında heyet, Abdullah Öcalan ile görüşecek.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

İmralı Heyeti, son olarak 11 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi.

Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na kabulü için teşekkür ediyoruz.