DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı binasında yapılan görüşme sonrası ilk açıklamayı yaptı.

DEM Partili Mithat Sancar, İmralı süreciyle ilgili görüştüklerini ifade ederek "Bu süreci barışa, adalete götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır. Görüşmelerimiz devam edecek." dedi.

Sancar'ın açıklaması şöyle:

"Önemli bir görüşmeydi. Gündemdeki sorunları ele aldık. Yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Bilgi aldık, önerilerimizi sunduk. Adalet Bakanlığı'na önemli bir rol düştüğünü yine sayın Bakan ve ekibi de söylüyorlar. Pek çok konuda çalışmalar devam ediyor. 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü bir hale getirilmesini ele aldık. Süreç ile ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun çalışma olduğunu gördük.

'BU SÜRECİ...'

Kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını öğrendik. Hedefimiz barışı hukukla güvence altına almak. Bu süreci barışa, adalete götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır. Görüşmelerimiz devam edecek." dedi.

'BİRÇOK KONU KONUŞULDU...'

Pervin Buldan da görüşmeyle ilgili "Bir buçuk saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok konu konuşuldu. Özellikle barış süreci ile ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir çalışma yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında hasta, yaşlı tutuklulular da gündeme geldi. Bizlere gelen çok talep var, özellikle COVİD infaz düzenlemesinde, onları da belirttik. Sayın Tunç'un yapıcı tutumu için teşekkür ederiz. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.