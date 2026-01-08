YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN (Sıcak Analiz)

İktidar kanadı “önder APO” sarhoşluğu içinde olduğundan “muhalefet”te magazin haberler ve sosyal medya peşinde koşuşturmaktan anlaşılan kafalarını çeviremez haldeler!..

Suriye’deki sıcak durum malumunuz…

Terör örgütü PKK/SDG’den yana tavır koyan DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, dün Türkiye’nin Suriye’ye doğrudan müdahil olduğunu, “Halep’teki saldırıların Türkiye’nin desteklediği gruplar tarafından yapıldığını” iddia ederek çıktı şunları söyledi:

“Bu saldırılarda Türkiye’nin desteğini aldığı bilinen Hemzat, Hemşat, Sultan Murat ve Nurettin Zengi gruplarının da yer aldığı belirtiliyor. Şimdi buradan sormayalım mı? Soruyoruz tabii ki. Türkiye’nin Suriye’de yapması gereken nedir? Yapıcı bir rol oynamak. Diyalog için teşvik edici bir rol oynamak. Birleştirici, bütünleştirici bir rol oynamak. Asla parçalayıcı hiçbir ülke oynamamalı böyle bir rol. Ama özellikle Türkiye asla yapıcı rol dışında bir rol oynamamalı. Bizim DEM Parti olarak beklentimiz bu. Uyarımız demokratik bir Suriye için. Uyarımız Suriye’de yaşayan tüm halkların, kimliklerin, farklı inançların kendilerini güvende hissetmeleri için, bir arada eşit bir biçimde yaşamaları için, mücadelemiz de bunun için. Yani Türkiye için istediğimiz demokrasiyi Suriye için de istiyoruz. Türkiye’nin komşu olduğu bütün ülkeler için istiyoruz. Üstelik Türkiye içeride geliştirdiği bu süreçle Ortadoğu’da öncü bir rol ve misyon üstlenmek istiyor. O halde en önce Suriye’de yapması gereken, bu öncülüğe uygun yapıcı bir rol üstlenmektir.”

Terör örgütü PKK borazanı sözde haber kuruluşları, döne döne bu haberi tekrar etti durdu. Bırakın DEM Parti sözcüsünün bu iddialarına cevap vermeyi, başta İran olmak üzere burnumuzun dibinden yaşanan kargaşalar dikkate alınarak bunun Türkiye’de bazı kesimlerde hassasiyetler yaratacağı ve de kaşınacağı hiç mi hesap edilmedi? Bu, hanımefendiye siyaseten gereken cevabı verecek bir babayiğit yok mu?

Neyse ki; bugün, Savunma Bakanlığı'nda yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısından verilen şu mesajla ortalık aydınlandı:

“Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir.

Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

PKK/SDG’ye destek çıkan ve toprakları üzerinde siyaset yaptığı Türkiye’ye tehditler savuran DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, bölgedeki son gelişmeleri de bahane ederek bebek katili Abdullah Öcalan’ın Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, terörist Mazlum Abdi ile de doğrudan görüştürülmesini istiyor.

Konuşmaya gelince mangalda kül bırakmayan tatlı su milliyetçileri nerelerdesiniz?

Bir şeyler söylemeye kalkarsanız, hareketin lideri partiden atar diye çok mu korkuyorsunuz?..