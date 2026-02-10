Suriye'deki son gelişmelerden sonra 'Terörsüz Türkiye' sürecinin akıbeti merak edilirken, DEM Partili Tülay Hatimoğulları, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme olabileceğinin sinyallerini vermişti.

DEM PARTİ HEYETİ VE ERDOĞAN BİR ARAYA GELECEK

DEM Parti heyetinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği duyuruldu.

DEM Parti tarafından gerçekleştirilen açıklamada "İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın (11 Şubat Çarşamba) saat 14:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir" sözleri sarf edildi.