Show TV’nin yeni dizisi ‘Delikanlı’, Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı dizi, ilk bölümüyle Total’de aldığı 2.90 reytingle 9., AB’de aldığı 3.42 reytingle 4. ve ABC1’de aldığı 3.66 reytingle 7. sırada ekran yolculuğuna başladı.

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen ve Salih Bademci’nin paylaştığı dizi, pek parlak bir açılış yapamasa da haftalar ilerledikçe rüzgârı tersine çevirebileceğinin sinyallerini verdi. İki sezondur aldığı reytinglerle dikkat çeken ‘Uzak Şehir’, yayına başladığı günden bu yana istikrarlı bir gidişi olan ‘Cennetin Çocukları’ ve bu dönem güzel giden ‘Survivor’ karşısında sezona böyle bir reytingle başlamak, alkışı fazlasıyla hak ediyor. Mert Ramazan Demir’i özlemiştik. Keyifle izledim. Mina Demirtaş’ı, ‘Kızıl Goncalar’dan sonra ters köşe bir işle gördük ve oyunculuğunun üzerine koyarak ilerlediğine şahit olduk.

Açıkçası, ‘Delikanlı’nın hikâyesi beni sarıp sarmaladı. Umut vadediyor. Yolu açık, reytingi bol olsun.

Devran İskender’in ‘Gönül Meselesi’

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla arabesk-fantezi müziğin sevilen isimlerinden Devran İskender, yeni çalışması ‘Gönül Meselesi’ni 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Adnan Fırat’a ait olan şarkının düzenlemesini Ercan Bal yapmış. Esere Enes Bilal Taşçı’nın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Her satırında yaşanmışlığın izlerini taşıyan ‘Gönül Meselesi’, hayal kırıklıklarına rağmen sitemini sessiz bir kabulleniş ve ironiyle dile getiren bir ruh halini yansıtıyor.

Derin bir hesaplaşmayı konu alan şarkı, hem duygusal yoğunluğu hem de Devran İskender’in usta yorumuyla müzikseverleri derin bir içsel yolculuğa davet ediyor.

Seden Erşen’den yeni kişisel sergi

İstanbul’un kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi Kurşunlu Han’da konumlanan ArtHan Galeri, Seden Erşen’in yeni kişisel sergisi ‘Martini Etkisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Sergi, adını dalgıçlar arasında ‘derinlik sarhoşluğu’ olarak bilinen ‘Martini etkisi’ kavramından alıyor. Bu metafor üzerinden ilerleyen sergi, insan zihninin katmanlı yapısını ve bilinçaltının dönüşüm potansiyelini görsel bir anlatı alanına taşıyor. Sanatçının katmanlı yüzeyler ve saydam geçişlerle kurduğu eser dili, izleyiciyi; derinleşen bir algı deneyiminin parçası olmaya davet ediyor.

Küratör Nuray Özler Yolcu’nun kurguladığı sergi, izleme eylemini pasif bir karşılaşma olmaktan çıkararak izleyiciyi kendi duygu katmanlarıyla temas etmeye davet eden bir deneyim alanı sunuyor. Sergi, 25 Nisan’a kadar Karaköy’deki ArtHan Galeri’de ziyaret edilebilecek.