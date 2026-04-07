Dizi, yayınlandığı ilk akşam tüm izleyici grubunda 2.90 reytingle 9. sırada yer alırken; AB kategorisinde 3.42 reytingle 4. sıraya, ABC1 grubunda ise 3.66 reytingle 7. sıraya yerleşti.

İlk bölümde, Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) bir otelde Dila (Mina Demirtaş) ile karşılaşmasıyla başlayan hikâye, kısa sürede derinleşti. Yusuf’un Dila’yı bir kapkaç olayından kurtararak kahramanlık sergilemesi, genç kadının ona güven duymasını sağladı. Ancak bu karşılaşmanın tesadüf olmadığı ve Yusuf’un Kızılhan ailesine, özellikle Hazan’a karşı geçmişten gelen bir hesap peşinde olduğu zamanla ortaya çıktı.

Geçmişte Yusuf ile Hazan (Melis Sezen) arasında yaşanan büyük aşk; maddi sıkıntılar, Nazan’ın baskıları ve Murat’ın yasa dışı işlere bulaşmasıyla yara aldı. Hazan’ın Kızılhan ailesine dahil olup Sarp’la yakınlaşması, ilişkilerini kopma noktasına getirdi. Remzi’nin ihaneti ise olayları geri dönüşü olmayan bir sürece sürükledi.

Günümüzde Hazan, Sarp’la evli ve lüks bir yaşam sürerken; Yusuf ise planlarını adım adım hayata geçiren bambaşka birine dönüşmüştür. Dila üzerinden Kızılhan ailesine sızmayı başaran Yusuf, büyük hesaplaşmanın fitilini ateşler.

Yayınlanan ikinci bölüm tanıtımında ise gerilim giderek artıyor. Yusuf’un Sarp’la yüzleşmesi dikkat çekerken, Hazan’ın geçmişin acılarıyla yaptığı duygusal çıkış izleyiciyi derinden etkiliyor. Ailesinin yaşadığı yıkımı anlatan Yusuf, onları korumak uğruna her şeyi göze aldığını dile getiriyor. Remzi’nin karşısına çıkan Yusuf, artık eski halinden çok uzak olduğunu kanıtlarken; Hazan ve Remzi, yaklaşan hesaplaşmanın kaçınılmaz olduğunu fark ediyor.