Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Delikanlı dizisinin çekim mekanları merak konusu oldu. İstanbul’un tarihi semtleri, dizinin mahalle sahneleri ve yeraltı dünyası sahneleri için öne çıkan bölgeler olarak dikkat çekiyor.

Dizinin mahalle sahnelerinde, Balat, Fener, Hasköy ve Ayvansaray gibi tarihi ve köklü mahalleler ile Dolapdere ve Tarlabaşı çevresinin tercih edildiği tahmin ediliyor. Bu mekanlar, ana karakter Yusuf’un büyüdüğü çevreyi ve mahalle kültürünü izleyiciye aktarmada önemli rol oynuyor.

Öte yandan, yeraltı dünyasına ait sahnelerde Beyoğlu ve Karaköy’ün karakteristik mekanlarının kullanıldığı görülüyor. Bu tercih, dizinin senaryosundaki iki farklı dünyayı yansıtacak şekilde mekanları ayrıştırıyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen, ailesine bağlı ve adalet duygusu güçlü bir genç olan Yusuf’un hayat mücadelesini konu alıyor. Yusuf, Hazan ile sade bir hayat kurma hayali taşırken, yaşanan olaylar sonucunda kendini yeraltı dünyasının ve güç mücadelelerinin ortasında buluyor.

Delikanlı, geçmişten gelen sırlar, sınıf çatışmaları ve intikam arzusu arasında sıkışan Yusuf’un, aşk ile karanlık dünya arasında yaşadığı dönüşümü ekranlara taşıyor. Dizi, hem karakterlerin hem de İstanbul’un tarihi ve modern dokusunun bir arada sunulduğu atmosferiyle öne çıkıyor.