Juventus-Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız'ın sürekli olarak benzetildiği İtalyan devinin efsanesi Alessandro Del Piero TRT canlı yayınına konuk oldu.

DEL PIERO: 'ÇOK MUTLU GÖRÜNÜYORSUNUZ'

TRT muhabirinin maçla ilgili sorusunu coşkulu bir şekilde dile getirdiği sırada Del Piero, 'Çok mutlu görünüyorsunuz.' diyerek takıldı. İlk maçın skoruna atıfta bulunarak eğlenceli bir giriş yapan Del Piero'nun o sözleri herkesi güldürdü.

'BU MAÇ JUVENTUS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Del Piero maçla ilgili "Çok büyük bir karşılaşma olacak. Galatasaray çok iyi bir durumda. Juventus iyi durumda gözükmüyor. İyi olan kazanacak. Bu karşılaşma Juventus için çok önemli." şeklinde konuştu.