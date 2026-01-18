Türkiye genelinde iktidarın başlattığı, şike, bahis ve uyuşturucu operasyonlarına tam gaz devam ediliyor. Son olarak Gazeteci Can Özçelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında DEİK İş Konseyi başkanının kardeşi Burak Soylu'nun gözaltına alındığını açıkladı.

BURAK SOYLU GÖZALTINA ALINDI

Özçelik, Soylu’nun gözaltı gerekçesini, “Şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil etme iddiası…” sözleriyle açıkladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Özçelik, paylaşımının devamında, “Burak Soylu’nun kardeşi Esra Soylu… Esra Soylu dün yapılan DEİK İş Konseyi seçimlerinde Türkiye-Uruguay İş Konseyi Başkanı olarak seçildi” sözlerini sarf etti.

"ERDOĞAN'IN MEKTUP ARKADAŞI"

Gözaltına alınan Burak Soylu, cezaevinde bulunduğu dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile 'mektup arkadaşı' olmasıyla tanınıyor.

1999'da Pınarhisar Cezaevi'nde bulunan Erdoğan'a mektup yazan 11 yaşındaki Burak Soylu, yıllar sonra Erdoğan ile 2019'da havalimanında buluşmuştu.

Soylu, mektubunda, "Tayyip amca ben Burak Soylu 5. sınıf öğrencisiyim, uğradığın haksızlık beni çok üzdü. Kardeşimle ben bir gün hukuk fakültesi okuyup size yardım edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ise Burak Soylu'nun mektubuna şu sözlerle yanıt vermişti,

"Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…"