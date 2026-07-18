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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının yalnızca savunma sanayisini değil, ABD ile Türkiye arasındaki tüm sektörleri olumlu etkileyeceğini belirterek, yılın ikinci yarısına ilişkin daha iyimser bir tablo çizdi. Olpak, “Yılın ikinci yarısında

Olpak, yılın ilk yarısına ilişkin değerlendirmesinde, küresel belirsizliklerin yanı sıra ABD/İsrail-İran savaşı ve bunun özellikle enerji piyasalarına yansımaları ile yurt içinde uygulanan ekonomi programının sanayi ve ihracatçı üzerindeki etkilerinin hissedildiğini ifade etti.

İhracatın yılın ilk 6 ayında yüzde 3,6 arttığını belirten Olpak, buna rağmen büyümeye katkı açısından ihracatın ilk çeyrekte negatif olduğuna dikkat çekti. NATO Zirvesi’nin Türkiye açısından yatırımcı algısını olumlu yönde etkilediğini de vurguladı.

Küresel ölçekte artan ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin belirsizliği artırdığını dile getiren Olpak, bu ortamda ülkelerin ve firmaların stratejilerini yeniden şekillendirmesi gerektiğini belirterek, “İş dünyası olarak yaşadığımız zorluklara rağmen yılın ikinci yarısı ve sonrası için daha olumlu bir yaklaşım içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Olpak, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan para politikalarının önemine işaret ederken, bu adımların sanayi ve ihracatçıların rekabet gücüne olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi gerektiğini vurguladı.

“MAKROEKONOMİK İSTİKRAR KALICI OLMALI”

Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, stratejik konumu ve geniş pazarlara erişim avantajlarına sahip olduğunu belirten Olpak, bu avantajların daha güçlü bir yatırım hikayesine dönüşmesi için yapısal reformların sürdürülmesinin kritik olduğunu söyledi.

Olpak, makroekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yatırım ortamının güçlendirilmesi için öngörülebilirliğin artırılması, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, dijitalleşmenin yaygınlaştırılması ve yatırım izin süreçlerinin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.

“MADE İN EU” TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Avrupa Birliği’nin yeni sanayi hamlesine de değinen Olpak, Türk ürünlerinin “Made in EU” kapsamında değerlendirilmesinin Avrupa’daki büyük üreticilerin tedarik zincirlerinde Türkiye’ye öncelik vermesini sağlayacağını belirtti.

Lojistik ve güvenilir ticaret koridorlarına olan ihtiyacın arttığını ifade eden Olpak, Türkiye’nin intermodal taşımacılık altyapısı, demir yolu ağları ve liman yatırımları sayesinde Asya-Avrupa hattında güçlü bir alternatif olduğunu söyledi.

YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİ SÜRECEK

Olpak, NATO Zirvesi’nde gündeme gelen yaptırımların kaldırılması gibi gelişmelerin özellikle savunma sanayisi açısından önemli fırsatlar sunacağını belirterek, bunun ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefini de destekleyeceğini ifade etti.

Yılın ikinci yarısının daha olumlu geçmesini beklediklerini dile getiren Olpak, “İlk 6 ayda ihracatımızı yüzde 3,6 artırdık. İkinci yarıda bu artışın devam etmesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcı girişleri sürüyor. Jeopolitik risklerin azalmasıyla bu sürecin hızlanacağını öngörüyoruz” dedi.

“TÜRKİYE AVRUPA’NIN DAYANIKLILIĞINI ARTIRIR”

Türkiye’nin Avrupa için yalnızca büyük bir pazar olmadığını vurgulayan Olpak, tedarik zinciri güvenliği, enerji arzı, dijital dönüşüm, savunma sanayisi ve yüksek teknoloji üretimi alanlarında stratejik ortak konumunda olduğunu ifade etti.

AB’ye tam üyelik ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine değinen Olpak, mevcut yapının hem Türk hem de Avrupalı şirketlerin rekabet gücünü sınırladığını belirtti. Gelecek dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin ortak rekabetçilik temelinde şekilleneceğini söyledi.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının yeni iş birliği imkanlarının önünü açacağını ifade eden Olpak, bunun tüm sektörlere olumlu yansıyacağını vurguladı.

HİSARCIKLIOĞLU: “KREDİYE ERİŞİM ÜRETİMİ BELİRLİYOR”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, finansmana erişim konusuna dikkat çekti.

İzmir’in güçlü üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası Başkanı, kamu bankaları yöneticileri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdiklerini ifade ederek, “Kredi kısıtları ve yüksek faizler özel sektörün kârlılığını olumsuz etkiliyor. Krediye erişim olmadığında üretim de yapılamıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 1 trilyon liralık imalat sanayi yatırım paketinin önemli bir adım olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu gelişmenin sanayiciler için umut verici olduğunu söyledi.

TOBB’un üyelerine kefil olan bir yapı olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar yaklaşık 600 bin üyeye kefalet sağladıklarını belirterek, bu desteğin özellikle zorlu dönemlerde büyük önem taşıdığını ifade etti.