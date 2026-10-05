Kaynak: İHA

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi'nde yürüyüş yapan Şükrü Erdoğan, sahibi tarafından başıboş bırakıldığı öne sürülen Rottweiler cinsi dev bir köpeğin saldırısına uğradı. Aniden üzerine saldıran köpekle bir süre yerde mücadele eden ve kolu ile bacağından ağır şekilde ısırılan Erdoğan, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından zabıta ekiplerince yakalanan hayvan karantinaya alınırken, köpek sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

"TEK DÜŞÜNCEM ÇOCUĞUN YANIMA GELMEMESİYDİ"

Tedavisinin ardından taburcu olan Şükrü Erdoğan, dehşet anlarını anlatırken olaydan kısa süre önce yolda karşılaştığı küçük bir çocuğu korumak adına farklı yola yönlendirdiğini belirtti. Kendisini korumak için yüzünü kapattığını ve kanlar içinde kaldığını ifade eden Erdoğan, "Çok büyük bir köpek bana doğru gelmeye başladı, beni ayağımdan yakalayıp yere yatırdı. O sırada tek düşündüğüm şey yönlendirdiğim çocuğun oraya gelmemiş olmasıydı, o çocuk oradan geçseydi faciayı yaşardık" diyerek yaşadığı travmayı aktardı.

MAHALLELİ VE MUHTAR TEPKİLİ: CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Mahalle Muhtarı Durmuş Kara, bahçedeki 3 metrelik teli atlayıp kaçan güçlü köpeklerden tüm mahallenin şikayetçi olduğunu belirtti. Diğer köpeğin halen bahçede bulunduğunu ve mahalledeki öğrencilerin ile vatandaşların can güvenliğinin olmadığını vurgulayan Kara, hayvanların teslim edilmeyip bölgede kalıcı tedbirlerin alınmasını talep etti.