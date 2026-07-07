Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan, 2 kişinin dumandan etkilendiği yangının kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Dehşet anları kask kamerasında: Alevlerin arasına böyle daldılar
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay anına ait kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kaynak: DHA
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Görüntülerde ekiplerin yangına müdahale anları ve alevlerin söndürüldüğü anlar yer aldı.
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.
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