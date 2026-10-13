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Kaynak: Haber Merkezi

DEHB ile ilerleyen yaşlarda bilişsel sağlık arasındaki ilişkiye yönelik dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. JAMA Psychiatry'de yayımlanan çalışmada, 50 yaş ve üzerindeki yaklaşık 187 bin kişi incelendi.

Araştırmada takipçiler izlenerek DEHB tanısı bulunanlarla bulunmayanlar arasında bilişsel bozukluk ve gelişme oranları karşılaştırıldı.

ORAN YÜZDE 6.7'YE ULAŞTI

Takip süresi boyunca DEHB tanısı bulunan kişilerin yüzde 6,7'sinde bilişsel bozukluk geliştiği belirlendi.

DEHB tanısı bulunmayan kişilerde ise bu oran yüzde 3,4 olarak kaydedildi. Böylece araştırmada iki grup arasında dikkat çekici bir fark ortaya çıktı.

ARAŞTIRMACILARDAN ÖNEMLİ UYARI

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların DEHB'nin doğrudan demansa veya bilişsel bozukluğa neden olduğu anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

Çalışmanın sonuçlarının, DEHB ile ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek bilişsel bozukluklar arasında bir ilişki olabileceğine işaret ettiği belirtildi.