Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Gürdal, Kemal Ayvaz ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ve sonrasında gerçekleşen boşanmayla uzun süre konuşulmuştu. Geçtiğimiz yıl tek celsede yollarını ayıran ünlü isim, hem fiziksel değişimi hem de verdiği kilolarla takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

Geçirdiği dönüşümle dikkat çeken Gürdal, şimdi de yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Daha önce Esra Erol ve Zuhal Topal’ın programlarında gelin adayı olarak tanınan Gürdal’ın aşk paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Yeni sevgilisiyle ilgili yaptığı paylaşımda, “Sevgilim, inan seninle yeni bir ülke kurulur” sözleriyle duygularını dile getiren Gürdal, romantik çıkışıyla dikkat çekti.

Boşanma sürecinin ardından yaptığı açıklamada ise hayatındaki değişimi şu sözlerle ifade etmişti: Yıllardır anlaşmakta zorlandığı kişiyle sonunda uzlaşarak yollarını ayırdığını belirten Gürdal, artık geçmişe odaklanmak istemediğini vurgulamış ve yeni hayatına umutla başladığını dile getirmişti.