Bir zamanlar oldukça yaygın olan taş ustalığının bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Karaman, çırak yetişmemesi nedeniyle bu zanaatın kendisiyle birlikte sona erebileceğini söylüyor.

Ata mesleğini yıllardır sürdüren Karaman, taş ustalığını babasından ve önceki kuşaklardan devraldığını belirtiyor. Gurbete gitmeden, emeğiyle geçimini sağlayan ustalardan biri olan Karaman, “ekmeğini taştan çıkaran” ender isimler arasında yer alıyor.

Eskiden bölgede birçok kişinin bu işi yaptığını anlatan Karaman, bugün ise neredeyse kimsenin kalmadığını ifade ediyor. Mesleğin tükenme noktasına geldiğini vurgulayan usta, bu alana hâlâ ihtiyaç duyulduğunu ancak işi yapacak insan bulunamadığını belirtiyor.

Karaman’a göre taş ustalığının en temel unsuru sabır. Değirmen taşının işlenmesinin incelik ve ustalık gerektirdiğini anlatan Karaman, taşla çalışırken acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Taşın yapısına uygun şekilde, dikkatli ve sabırlı bir süreçle işlenmesi gerektiğini söyleyen usta, kullanılacak taşın da belirli özelliklere sahip olması gerektiğini ifade ediyor. Tek parça, çatlak içermeyen ve suya dayanıklı taşların tercih edildiğini belirten Karaman, bu özelliklere sahip taşların yörede bolca bulunduğunu dile getiriyor. Eskiden yoğun kullanım nedeniyle değirmen taşlarının daha kısa sürede aşındığını, günümüzde ise kullanımın azalmasıyla çok daha uzun yıllar dayanabildiğini ekliyor.

Mesleğin karşı karşıya olduğu en büyük sorunun çırak eksikliği olduğunu söyleyen Karaman, gençlerin bu işe ilgi göstermediğini belirtiyor. Ücret teklif etmesine rağmen çırak bulamadığını ifade eden usta, kendi çocuklarının bile bu mesleği öğrenmek istemediğini söylüyor. Gelecek için umutlu olmak istediğini dile getiren Karaman, belki bir gün birilerinin bu zanaata ilgi duyarak devam ettirebileceğini düşünüyor.

Bölgede değirmen taşı üreten tek kişi olduğunu belirten Karaman, mesleğin kendisiyle birlikte tamamen yok olmasından endişe duyduğunu sözlerine ekliyor.