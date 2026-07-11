Türkiye'nin bugün yaşadığı ekonomik sorunların önemli bir bölümü, yalnızca enflasyon, faiz veya döviz hareketleriyle açıklanamaz. Asıl mesele, toplumun ve piyasanın ortak zemini olan güven duygusunun aşınmasıdır. Halbuki güven duygusu en önemli değerlerimizdendir. Güven kaybolduğunda yalnızca insanlar birbirine değil, sermaye de üretime güvenmemeye başlar. Bunun sonucu ise paranın ekonomi içinde sağlıklı dolaşamaması ve giderek belirli alanlarda sıkışıp kalmasıdır.

Ekonomi de insan vücudu gibidir. Nasıl ki kan dolaşımı bozulduğunda bazı organlar yeterince beslenemezken bazı bölgelerde tehlikeli yığılmalar oluşursa, güvenin zayıfladığı ekonomilerde de sermaye üretime ulaşamaz. Para; üretim, yatırım ve istihdam yerine döviz, altın, faizden oluşan malum üçlüde sıkışıp kalır. Sonunda da biriken para bir konut olarak karşımıza çıkar. Bu alanların varlığı elbette gereklidir; ancak bunlar ekonominin amacı değil, araçlarıdır. Araçlar amaç hâline geldiğinde üretim çökmeye başlar.

Bunu bir futbol takımına da benzetebiliriz. Futbolda mevkiler nasıl boş bırakılamaz, bir mevkinin futbolcusu nasıl bir başka mevkide oynayamaz, dünyanın en iyi 10 numarasına sahip olsanız da santrafor yoksa etkisiz kalır ise, ekonomide de her finansal aracın kendi işlevi vardır. Döviz dış ticareti kolaylaştırmalı, faiz tasarruf ile yatırımı dengelemeli, altın ise olağanüstü dönemlerde güvence sağlamalıdır. Fakat bu üç unsur sürekli kazanç üretme aracı hâline geldiğinde, takımın gol bölgesi boş kalır. Üretim gol atamaz.

Bugün Türkiye'de tasarruf sahibi bireylerin davranışları da bunu göstermektedir. Faiz yükseldiğinde mevduata yönelinmekte, kur oynaklığı arttığında döviz ve altın tercih edilmekte, birikimler büyüdüğünde ise çoğu zaman konut satın alınmaktadır. Konut; enflasyona karşı koruyan, miras bırakılabilen ve somut güven hissi veren bir yatırım olarak görülmektedir. Bu tercih bireysel açıdan rasyonel görünse de ülke ekonomisi açısından sermayeyi üretimden uzaklaştırmaktadır.

Oysa sürdürülebilir kalkınma için tasarrufların üretime yönelmesi gerekir. Bunun iki temel taşı ise üretim odaklı kooperatifler ile kurumsallaşmış şirketlerdir.

Türkiye'de kooperatif denildiğinde çoğu zaman arsa ve yapı kooperatifleri akla gelmektedir. Oysa geleceği şekillendirecek olanlar üretim kooperatifleridir. Tarımda, hayvancılıkta, gıda sanayinde, imalatta ve yenilenebilir enerji yatırımlarında üreticilerin güçlerini birleştirmesi; maliyetleri azaltır, ölçek ekonomisi oluşturur, ihracat kapasitesini artırır ve teknolojik yatırımları mümkün kılar. Tek başına yapılamayan birçok yatırım ortaklık sayesinde gerçekleştirilebilir.

Şirketler açısından ise temel ihtiyaç kurumsallaşmadır. Aile şirketlerinin profesyonel yönetime geçmesi, şeffaf muhasebe sistemlerinin kurulması, kurumsal yönetişimin benimsenmesi ve çalışan ortaklığı gibi modellerin yaygınlaşması, sermayenin daha güvenli ve uzun vadeli kullanılmasını sağlar. Güven yalnızca hukukla değil, şirketlerin kendi yönetim kalitesiyle de inşa edilir.

Üretim güçlendikçe zincirleme bir etki oluşur. Daha fazla yatırım daha fazla istihdam yaratır. Artan istihdam, vergi ve SGK prim gelirlerini yükseltir. Yerli üretim arttıkça ithalat azalır, ihracat güçlenir ve cari açık kalıcı biçimde düşmeye başlar. Böylece ekonomi dış şoklara karşı daha dirençli hâle gelir.

Katma değer yalnızca fabrikalarda oluşmaz. Şehirlerin görünümü bile ekonomik değere dönüşebilir. Dünyanın birçok turistik bölgesi bunu başarmıştır. Yunan adalarındaki beyaz evler ve mavi pencere çerçeveleri, milyonlarca insanın hafızasında yer eden güçlü bir marka oluşturmuştur. Karşı kıyıya kiremit kırmızısı pencere çerçeveleri ile mukabele etmenin maliyeti yanında oluşacak estetiğin değeri ölçülemez. Benzer şekilde şehirlerimizde cephe düzenlemeleri, renk bütünlüğü, sokak mobilyaları, tarihi dokuyla uyumlu aydınlatmalar ve planlı kent görselliği oluşturulabilse, hem yaşam kalitesi hem de turizm gelirleri önemli ölçüde artabilir. Bazen ekonomik değeri artırmak için dev yatırımlar değil, doğru estetik tercihleri yeterlidir.

Aynı anlayış doğal kaynaklarımız için de geçerlidir. Dünyanın en büyük bor rezervlerinden birine sahip olmamıza rağmen, bu kaynağı büyük ölçüde ham madde olarak ihraç ediyoruz. Oysa ileri teknoloji malzemeleri, enerji depolama sistemleri, savunma sanayi, tarım ve sağlık teknolojilerinde yüksek katma değerli ürünler geliştirebilsek, çok daha büyük ekonomik kazanımlar elde edebiliriz. Aynı durum zeytinyağından tekstile, seramikten yazılıma kadar birçok sektör için de geçerlidir. Asıl zenginlik ham maddeyi satmakta değil, bilgiyi ve teknolojiyi ihraç edebilmektedir.

Bütün bunların ön şartı ise güvenin yeniden inşa edilmesidir. Girişimci yatırım yaparken öngörülebilirlik ister. Tasarruf sahibi parasını değerlendirirken düzenlemelere güvenir. Bu beklentiler karşılanmadığında sermaye kısa vadeli güvenli limanlara yönelir; üretim ise kaynak bulmakta zorlanır.

Bu nedenle üretim kooperatiflerini destekleyen teşvikler, kurumsallaşmayı kolaylaştıran düzenlemeler, enflasyonla kararlı mücadele, öngörülebilir vergi sistemi ve güçlü kurumlar ekonomik reformların ayrılmaz parçalarıdır. Güven yeniden tesis edildiğinde para da yeniden üretimin damarlarında dolaşmaya başlayacaktır.

Türkiye'nin potansiyeli çok büyüktür. Sorun kaynak eksikliği değil, kaynakların doğru yönlendirilememesidir. Güven yeniden sağlandığında döviz, altın ve faiz kendi asli görevlerine dönecektir. Tasarruflar üretime, girişimciliğe ve teknolojiye akacaktır. Yeter ki değerlerimize değer katalım ve paranın vücudumuzdaki gibi serbestçe, dengeli dolaşmasını sağlayalım. Bir bakış, bir dokunuş, doğru mevki ve cesur bir üretim hamlesiyle çok şey değişebilir. Aksi takdirde kaybettiğimiz yalnızca zaman olmayacak, aynı zamanda nesillerin geleceği olacaktır.

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