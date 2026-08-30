Yangın, Defne ilçesi Tavla Mahallesi’nde oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin geniş alana sirayet etmesi önlendi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yanan zeytinlik alan zarar gördü.

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