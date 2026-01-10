Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Defne Samyeli’nden aşk sorularına kaçamak yanıt: “Belki vardır, belki yoktur…”

Defne Samyeli’nden aşk sorularına kaçamak yanıt: “Belki vardır, belki yoktur…”

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, özel hayatına dair yöneltilen sorulara verdiği yanıtla yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Defne Samyeli'nden aşk sorularına kaçamak yanıt: "Belki vardır, belki yoktur…"

Eren Talu ile yaptığı evlilikten Deren ve Derin adında iki kız çocuğu olan 53 yaşındaki Samyeli, yıllara meydan okuyan görünümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fit fiziği ve pürüzsüz cildiyle sık sık gündeme gelen ünlü isim, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Alışverişini tek başına yapan Samyeli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Alışverişini tek başına yapan Samyeli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

"KIZLARIMLA BİRLİKTE BÜYÜDÜM"

“KIZLARIMLA BİRLİKTE BÜYÜDÜM”

Habertürk’ün aktardığına göre; genç yaşta anne olmanın avantajlarını yaşadığını ifade eden Defne Samyeli, kızlarıyla olan ilişkisini şu sözlerle anlattı:

Defne Samyeli’nden aşk sorularına kaçamak yanıt: “Belki vardır, belki yoktur…” - Resim: 4

“Kızlarımla aramızda çok özel bir bağ var. Ayakkabılarımızdan kıyafetlerimize kadar her şeyimiz ortak. Bazen bir eşyamı bulamayınca hemen aile grubuna yazıyorum; ‘Bunu siz mi aldınız?’ diye.

Defne Samyeli’nden aşk sorularına kaçamak yanıt: “Belki vardır, belki yoktur…” - Resim: 5

Aramızda belirli kurallar var, o kurallara uyulduğu sürece birbirimizin dolabına rahatça giriyoruz. Ben çocuklarımla birlikte büyüdüm. Çalıştığım yıllarda onları televizyon stüdyolarına götürürdüm, o yüzden o koridorlar onlara çok tanıdık.”

"EKİLEN TOHUMLAR KARŞILIĞINI VERDİ"

“EKİLEN TOHUMLAR KARŞILIĞINI VERDİ”

Geride kalan yılı değerlendiren Samyeli, 2025’in kendisi için bir dönüşüm süreci olduğunu dile getirdi:

Defne Samyeli’nden aşk sorularına kaçamak yanıt: “Belki vardır, belki yoktur…” - Resim: 7

“Herkes gibi benim için de zorlu bir yıldı ama hayatımda pek çok şeyi yeniden yapılandırdım. İş hayatında ektiğim tohumların karşılığını almaya başladım. 2026’da bu projelerin daha da büyümesini görmek için heyecanlıyım.”

Ünlü isim, yeni yılda birden fazla albüm projesi üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

"SADECE YAPMIŞ OLMAK İÇİN İŞ YAPMAM"

“SADECE YAPMIŞ OLMAK İÇİN İŞ YAPMAM”

Oyunculuğu özlediğini belirten Defne Samyeli, gelen projelere seçici yaklaştığını vurgulayarak şunları söyledi:

Defne Samyeli’nden aşk sorularına kaçamak yanıt: “Belki vardır, belki yoktur…” - Resim: 9

“Şu ana kadar içime gerçekten sinen bir teklif gelmedi. Bir işi yalnızca yapmış olmak için yapmam. Günde 16 saat çalışmayı göze alabilmem için o projenin buna değmesi gerekiyor. Sıkılacağım bir işte yer almak istemiyorum. Benim için senaryo ve ekip çok önemli. Gereksiz sahnelerle öne çıkmak bana göre değil. Eğer aradığım gibi bir proje gelmezse, kendi senaryomu yazıyorum. Bu konuda eğitim de alıyorum.”

AŞK SORUSUNA GİZEMLİ YANIT

AŞK SORUSUNA GİZEMLİ YANIT

Özel hayatıyla ilgili sorular karşısında temkinli davranan Samyeli, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise gizemli bir yanıt verdi:

“Buna tek kelimeyle cevap verebilirim: İnşallah… Bilmiyorum, belki vardır, belki yoktur…”

"Buna tek kelimeyle cevap verebilirim: İnşallah… Bilmiyorum, belki vardır, belki yoktur…"
Defne Samyeli’nden aşk sorularına kaçamak yanıt: “Belki vardır, belki yoktur…” - Resim: 12
