Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlandı. Göğüs ve sırtında şiddetli ağrı hisseden Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Yılmaz, hastanede iki gün süren takip sürecinin ardından taburcu edildi.

"KONUŞTUM, ELBETTE KONUŞTUM"

Defne Samyeli, katıldığı bir davette 2019 yılında yollarını ayırdığı Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtladı.

Eski sevgilisiyle görüştüğünü belirten Samyeli, "Konuştum, elbette konuştum" dedi.

Yaşadığı endişeyi de anlatan Samyeli, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın çevremizde de kötü haberler alıyoruz. Cem için de çok üzüldük, çok korktuk."