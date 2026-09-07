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Kaynak: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye adına önemli bir başarı geldi.

Kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde mücadele eden Defne Kurt, yarışı 27,45'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazandı.

"HEDEFİM DÜNYA REKORUYDU"

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Kurt, şampiyonluğa rağmen asıl hedefinin dünya rekoru olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım."

Öte yandan erkekler 50 metre kurbağalama SB2 finalinde mücadele eden Umut Ünlü de ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye, şampiyonada günü 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.