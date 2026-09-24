Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Y.B., S.A., Y.G. ve H.G. isimli 4 şüpheli suçta kullandıkları kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.