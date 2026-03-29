Sakarya’nın Geyve ilçesinde, 2 gün önce yaylaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Necdet Gül, ölü olarak bulundu.

Dereköy Mahallesi’nde yaşayan Gül’ün, iddiaya göre define aramak ve araziyi incelemek amacıyla sabah saatlerinde Dereköy Yaylası’na gittiği öğrenildi. Bir yakını tarafından yaylaya bırakılan Gül’ün, bir süre bölgede dolaştıktan sonra cuma namazı için mahalleye döneceğini söylediği belirtildi. Ancak saatler geçmesine rağmen geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine aynı gün akşam saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, İHH ekipleri, mahalle sakinleri ve avcılar da katıldı. Dron desteğiyle sürdürülen aramalar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süreliğine durduruldu.

Bugün yeniden başlatılan çalışmalar sonucunda ekipler, Necdet Gül’ün dere yatağı yakınlarında cansız bedenine ulaştı. Gül’ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.