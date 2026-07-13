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Kaynak: DHA

Çorum’da kaçak define arayışı için girilen mağarada yaşanan facianın ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, 9 Temmuz’da Pancarlık ile Kavacık köyleri kırsalındaki bir mağarada meydana geldi. İddiaya göre altın bulma umuduyla Ankara’dan gelen 5 kişilik grup, izinsiz kazı yapmak için mağaraya girdi.

Mağaranın derin bölümlerine ilerleyen İ.A., içeride biriken yoğun metan gazına maruz kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

60 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Türkiye Mağaracılık Federasyonu ve özel bir maden ocağının kurtarma ekipleri de destek verdi.

Ekipler, mağaraya geçici havalandırma sistemi kurarak yaklaşık 60 metre derinliğe indi ve İ.A.’nın cansız bedenine ulaştı.

Ancak cenazenin çıkarılması, mağaranın tehlikeli koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

METAN GAZI VE PATLAYICI MADDELER KURTARMAYI ENGELLİYOR

Kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde mağarada; yoğun metan gazı, define kazısında kullanıldığı değerlendirilen patlayıcı maddeler, şarjlı hilti, testere ve çeşitli ekipmanlar bulundu.

Mağaranın giriş bölümünün yaklaşık 1 metre genişliğinde, yosunlu ve kaygan olduğu, yaklaşık 150 metrelik dik bir eğime sahip bulunduğu belirtildi.

Daha iç kısımlardaki dar galerilerde ise ekiplerin ancak sürünerek ilerleyebildiği öğrenildi.

GAZ SEVİYESİ DÜŞMEDEN CENAZE ÇIKARILAMAYACAK

Uzman ekipler, mağaradaki metan gazı seviyesinin güvenli seviyenin altına inmesinin ardından cenaze çıkarma çalışmalarının yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Patlayıcı maddelerin ve gaz yoğunluğunun ekipler için ciddi hayati risk oluşturduğu ifade edildi.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI, MAĞARA ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayla ilgili izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni bir tehlike yaşanmaması ve izinsiz girişlerin önlenmesi amacıyla mağaraya giden yolları kapattı. Bölgede 7/24 güvenlik önlemi uygulanıyor.